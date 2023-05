Fisco, ANCE: bene impianto riforma ma tutelare liquidità imprese

(Teleborsa) - Ance "per quanto riguarda gli obiettivi di stimolo alla crescita, razionalizzazione delchiedendo però che si rivedano le misure che incidono sulla liqudità delle imprese come lo split payment.Lo ha dettovicepresidente Ance per l'Economico, fiscale, tributario, nel corso di un'audizione alla Commissione finanze della Camera sulla delega fiscale. "Una- ha aggiunto - nata con l'intento di combattere l'evasione Iva, dovrebbe essere ormai del tutto inutile vista l'introduzione della fatturazione elettronica". L'Ance chiede anche misure per favorire la rigenerazione urbana e la locazione abitativa da operatori professionali "considerando fiscalmente i fabbricati locati alla stregua dei beni strumentali da assoggettare, quindi, ad ammortamento e con deducibilità piena delleTra le altre misure auspicate dall'Associazione dei costruttori un "intervento sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per la costruzione degli immobili destinati alla vendita, attualmente deducibili"Riteniamo che la revisione del quadro normativo fiscale sia un'occasione imperdibile per addivenire ad un fisco che tuteli, in via strutturale, beni fondamentali quali la casa e che funga da stimolo agli investimenti nella messa in sicurezza e nella riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare", ha proseguito. Per questo, secondo l'Associazione dei costruttori, "è necessario pervenire ad una riforma dele degli altri bonus edilizi che garantisca il raggiungimento dell'interesse pubblico richiesto dall'Europa, consentendo l'accesso a tutti i contribuenti, pur collegandoneL'ANCE, ha concluso Pesenti, "è già pronta con un progetto di messa a sistema e rimodulazione dei bonus diretto a privilegiare gli interventi di ristrutturazione di interi edifici in chiave energetica ed antisismica, con garanzia di piena copertura, da parte dello Stato, dei costi a carico dei soggetti a più bassa capacità reddituale. L'obiettivo è quello di rendere sostenibile nel tempo l'impatto degli incentivi sulle finanze pubbliche,