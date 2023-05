L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di cinque rialzi consecutivi (+1,15%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Wiit

Ftse SmallCap

Eurotech

It Way

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 150.492,52 in crescita dell'1,15%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 888,06, dopo aver avviato la seduta a 885,43.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,64%.Tra le azioni del, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,56%.Tra le azioni del, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,29%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,64%.