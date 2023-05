BCE, De Guindos: fondamentale sviluppo e resilienza mercati finanziari

(Teleborsa) - In un'economia in cuiesogeni laLo ha affermato il, in occasione della terza edizione della Conferenza Annuale sull'integrazione finanziaria europea, ricordando che "un sistema finanziario forte e integrato è essenziale per sostenere la crescita e la resilienza dell'economia della Zona Euro".possono aiutare ad allocare in modo efficiente il capitale alle imprese più innovative e produttive,", sottolinea il banchiere, notando che ciò facilita i finanziamenti transfrontalieri e la condivisione del rischio, accrescendo la resilienza finanziaria complessiva. Per far questo, però,e continuare ai".Per accrescere il mercato dei capitali - ha spiegato de Guindos - bisogna "rispetto a quanto già non sia"., che comprende fondi d'investimento, fondi pensionistici, assicurazioni ed altre società finanziariedopo la crisi finanziaria globale, passando da 15 trilioni di euro ae, negli ultimi anni, il settore è diventato sempre più importante nel finanziamento dell'economia reale dell'Area Euro, tanto che laa società non finanziarie è quasi, passando dal 15% alalla fine dello scorso anno."Il ruolo crescente dei soggetti non bancari offre il vantaggio di diversificare le fonti di finanziamento e può quindi contribuire a garantire una migliore erogazione di finanziamenti all'economia reale", afferma il numero due della BCE, aggiungendo "le prove suggeriscono anche che una quota maggiore di finanziamenti non bancari può aiutare le economie a riprendersi più rapidamente dalle recessioni".La maggior presenza di istituzioni finanziarie non bancarie - nota il vice Presidente della BCE - può far insorgere, in particolare tre: iprovocati dai riscatti e da investimenti in attività relativamente illiquide, come le obbligazioni societarie ad alto rendimento; la, che può amplificare gli shock e creare rischi di ricaduta per le banche (sintomatico il caso del default di Archegos);, come ha evidenziato il recente episodio di stress nel settore dei fondi pensione nel Regno Unito."Sebbene questi nuovi rischi e vulnerabilità siano evidenti, il settore finanziario non bancario è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi mesi, nonostante lo stress registrato dal settore bancario a marzo", ha sottolineato il banchiere, ribadendo cheDe Guindos segnalain cui c'è necessità di ulterioriper il settore finanziario non bancario: ridurre il rischio di mancata corrispondenza tra la liquidità degli asset dei fondi e le loro politiche di rimborso; rinnovare i nostri sforzi per riformare il settore dei Fondi dei mercato monetario; affrontare i rischi derivanti dalla leva finanziaria non bancaria da varie prospettive; migliorare le politiche sui margini e la disponibilità di liquidità per far fronte alle richieste."Più in generale dobbiamodelle attività e degli sviluppi normativi nel settore finanziario non bancario e", conclude de Guindos, facendo cenno anche alla recente proposta del Financial Stability Oversight Council degli Stati Uniti di considerare i soggetti non bancari come sistemicamente importanti.