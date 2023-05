Strage di Capaci, 31 anni dopo: l'omaggio agli "eroi della legalità della Repubblica"

(Teleborsa) - Sono trascorsiquando morironoe gli agenti di scortaTante learà in collegamento da Roma, presente il ministro degli Interni Piantedosi assieme a 80 baby sindaci da tutta Italia.dice il capo della Polizianon solo il giudice Falcone ucciso a Capaci ma anche "il sacrificio" degli "11 servitori dello Stato"che, conclude, "nella perfetta consapevolezza dei rischi che correvano, hanno sacrificato la loro vita per l'affermazione dei valori di legalità in cui credevano e su cui si fonda la nostra Nazione".- sottolinea ilConA questi testimoni della legalità della Repubblica, allo strazio delle loro famiglie, al dolore di chi allora perse un amico, un maestro, un punto di riferimento, sono rivolti i primi pensieri nel giorno della memoria.