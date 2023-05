Wall Street al palo. Focus su debito

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street mentre resta da sciogliere il nodo del tetto del debito negli Stati Uniti. Intanto gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall'economiaTra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 33.213 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.179 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%; come pure, leggermente negativo l'(-0,29%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,85%),(-0,63%) e(-0,60%).Al top tra i(+2,71%),(+1,67%),(+1,17%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,99%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra idel Nasdaq 100,(+7,75%),(+6,55%),(+5,64%) e(+4,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,74%.scende del 2,71%.Calo deciso per, che segna un -2,52%.