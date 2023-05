Zoom migliora guidance mentre crescita fatturato rallenta

Zoom

(Teleborsa) -, società quotata sul Nasdaq e attiva nelle telecomunicazioni online, ha registrato unpari a 1.105,4 milioni di dollari nel(terminato il 30 aprile 2023), in aumento del 3% su base annua. Dopo l'adeguamento per l'impatto della valuta estera, i ricavi in valuta costante sono stati di 1.123,8 milioni di dollari, in aumento del 5% su base annua.L'è stato di 15,4 milioni di dollari, o 0,05 dollari per azione, rispetto ai 113,6 milioni di dollari, o 0,37 dollari per azione, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023. L'è stato di 1,16 dollari (vs 1,03 dollari un anno fa).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,05 dollari su ricavi per 1,11 miliardi di dollari.Zoom ha 215.900alla fine del trimestre, in crescita del 9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno fiscale."Il solido inizio dell'anno ci ha permesso diper l'anno fiscale 2024 continuando a investire in innovazioni come l'intelligenza artificiale per contribuire a rendere le interazioni più significative e le comunicazioni più efficaci", ha commentato Eric Yuan, fondatore e CEO di Zoom.Ora per l'sono attese: entrate totali tra 4,465 miliardi e 4,485 miliardi di dollari (rispetto ai 4,44-4,46 miliardi di dollari previsti in precedenza) ed entrate in valuta costante tra 4,495 miliardi e 4,515 miliardi di dollari; EPS rettificato tra 4,25 e 4,31 dollari, con circa 308 milioni di azioni medie ponderate in circolazione. Gli analisti si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 4,22 dollari su ricavi per 4,45 miliardi di dollari.