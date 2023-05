Fed divisa sui tassi. Aumento tetto debito tempestivo "è essenziale"

(Teleborsa) - Un aumento del tetto del debito tempestivo è essenziale. Lo afferma la Federal Reserve neiin cui la banca centrale rivela divisa sulle prossime mosse di politica monetaria.Molti funzionari all'interno dell'istituzione guidata da- afferma la Fed nella minute - premono per una pausa, mentre altri chiedono di andare avanti con i rialzi per cercare di fermare l'elevata inflazione.Lo staff della Fed - si legge - mantiene la previsione di una "lieve" recessione quest'anno.Sull'inflazione degli Stati Uniti, ci sono sia rischi al rialzo che al ribasso - secondo i componenti del direttorio - mentre "in generale hanno espresso incertezza su quanto inasprimento monetario potrebbe essere appropriato".Alcuni governatori - proseguono i verbali - hanno sostenuto che in base alle loro aspettative i progressi sul ritorno dell'inflazione al 2% potrebbero essere "inaccettabilmente lenti" e che un "inasprimento addizionale" potrebbe essere giustificato alle prossime riunioni. Tuttavia altri funzionari hanno notato che se l'economia si evolverà in base alle prospettive attuali ulteriori in esperimenti dopo questa riunione potrebbero "non essere necessari".