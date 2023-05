Mediobanca vede ricavi a 3,8 miliardi al 2026 trainati da wealth management

Mediobanca

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato le, che punta alla crescita di redditività e remunerazione degli azionisti pur in un contesto economico e regolamentare che la banca d'affari italiana prevede "sfidante per l'intero comparto finanziario (bassa crescita economica, inflazione, normativa stringente, irrigidimento delle politiche monetarie)".sono visti in crescita fino a 3,8 miliardi di euro (+6%) con solida contribuzione da parte di tutti i segmenti di attività. Il(WM) avrà il maggior tasso di crescita organica (+10%) e si attende superi 1 miliardo di ricavi, divenendo il primo contributore alle commissioni del gruppo in via complementare al(CIB), la cui crescita nei ricavi è attesa essere pari all'11% (7% organica) fino a 0,9 mld; il(CF) manterrà la sua funzione di motore della crescita del margine di interesse (circa due terzi del totale) con uno sviluppo dei ricavi complessivi del 5% (a circa 1,3mld).L'è visto in crescita del 15% da 1,15 a 1,80 euro, ilal 15% dal 12%, il RORWA al 2,7% da 2,1%. Attesa anche una crescita nella(220pb annui da 150pb) derivante dall'elevata redditività e dall'assenza di impatti regolamentari materiali negativi.Prevista una crescita nellafino a 3,7 miliardi di euro nel triennio 2024-26 (+70% rispetto al precedente quadriennio) di cui 2,7 miliardi di euro ine 1 miliardo di euro tramite: il dividendo sarà erogato sulla base di un pay-out del 70%, con l’introduzione dell’interim dividend (acconto a maggio, saldo a novembre) in proporzione al 70% degli utili prodotti nel periodo. Nell'arco di Piano è altresì previsto un programma annuale di riacquisto di azioni proprie per un controvalore complessivo di 1 miliardo di euro."Con il piano ONE BRAND - ONE CULTURE, Mediobanca intende realizzare una, puntando a conseguire i migliori rendimenti di settore, associati a un basso profilo di rischio e a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti - ha commentato l'Questo entusiasmante percorso sarà compiuto rimanendo ancorati alla "scuola di banca responsabile" saldamente radicata nel DNA della banca".Mediobanca segnala una continua valutazione di opportunità di crescita esterna tramite. Così come avvenuto nell'arco dei precedenti Piani, saranno considerati target di interesse che possano accelerare il processo di crescita nelle aree di attività caratteristiche del gruppo con preferenza per i