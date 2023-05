BCE, da rialzo tassi a Basilea III: cosa ha detto de Guindos

(Teleborsa) - "assicureranno che i tassi di interesse vengano portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un tempestivo ritornoLo ha ribadito il vicepresidente della BCE,el suo intervento introduttivo alla presentazione del rapporto annuale della Bce al parlamento europeo. "Continueremo ad attenerci ad un approccio basato sui dati per determinare l'appropriato livello e la durata della restrizione (monetaria), tenendo conto del contesto di alta incertezza. A questo scopo - ha proseguito De Guindos - le nostre decisioni saranDa De Guindos è anche arrivata l' esortazione ai parlamentari europei a "evitare deviazioni" al percorso di completamento dalla riforma di aumento dei requisiti patrimoniali delle banche, previsa dagli accorsi di Basilea III. "Oggi il nostro sistema bancario è solido, in ampia misura grazie alle riforme e alle politiche prudenziali adottate", ha affermato.. Siamo molto preoccupati per le numerose deviazioni dagli standard di Basilea II introdotte nel pacchetto bancario europeo - ha ribadito De Guindos -