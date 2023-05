Dollar Tree taglia le previsioni di profitto annuale

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha registratoconsolidate in aumentate del 6,1% a 7,32 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile 2023). Lenel segmento Dollar Tree sono aumentate del 3,4%, guidate da un aumento del traffico del 5,5%, parzialmente compensato da un calo del 2,1% dello scontrino medio.L'utile lordo è diminuito del 4,7% a 2,23 miliardi di dollari e ilè diminuito di 340 punti base al 30,5%. L'è stato di 299 milioni di dollari e l'di 1,47 dollari.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano in media un utile netto per azione di 1,52 dollari su ricavi per 7,28 miliardi di dollari."Mentre manteniamo le nostre prospettive di vendita per l'intero anno 2023, stiamo adeguando le nostre prospettive di EPS poiché prevediamo che l'elevata riduzione dellee ilpersistano per tutto il resto dell'anno", ha affermato ilLe vendite nette consolidate per l'dovrebbero ora essere comprese tra 30,0 miliardi e 30,5 miliardi di dollari, mentre l'EPS dovrebbe assestarsi tra 5,73 e 6,13 dollari (rispetto alla previsione precedente compresa tra 6,30 e 6,80 dollari), compreso un beneficio atteso di 0,29 dollari di contributo dalla 53a settimana e l'addebito di 0,12 dollari per la riserva legale.