La Commissione UE approva la fusione tra Credit Suisse e UBS

(Teleborsa) - Laha approvato incondizionatamente, ai sensi del regolamento UE sulle fusioni, latra, dopo aver stabilito che l'operazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE).In particolare, la concentrazione risultante dall'operazionenei mercati in cui le attività delle due banche si sovrappongono all'interno del SEE.La Commissione, si legge in una nota, "ha rilevato che l'entità risultante dalla concentrazioneda parte di un'ampia gamma di concorrenti in tutti questi mercati, tra cui diverse importanti banche globali, nonché fornitori specializzati e forti attori locali".