La tedesca MEDIA Central Group acquista l'italiana ShopFully. Stefano Portu CEO Digital

(Teleborsa) -, tech company italiana attiva nel Drive to Store digitale, è stata acquisita da, azienda tedesca specializzata nelle soluzioni data-based di marketing Drive to Store a 360 gradi. L'entità combinata si pone comein Europa e nel resto del mondo, spiega una nota, in cui non vengono divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.MEDIA Central Group - attraverso le- supporta brand e retailer nei mercati tedesco, austriaco, svizzero e dell'Europa centro-orientale. ShopFully è invece più concentrata sul Sud Europa e ha acquisito lo scorso anno ).Glinel gruppo includono Bregal, una delle maggiori società europee di investimento privato, in qualità di azionista di maggioranza, insieme agli investitori di minoranza Highland Europe e i fondatori e top manager delle due società., oltre a reinvestire, mantiene il suo ruolo di CEO di ShopFully e assume il, che comprende ShopFully, Offerista e Yagora."Dieci anni dopo aver co-fondato ShopFully con Alessandro Palmieri, sono entusiasta di unirmi a MEDIA Central Group e di formare così ila per il Marketing Drive to Store", ha commentato Portu.Nell'operazione ShopFully è stataRothschild & Co in qualità di advisor finanziario, mentre Orrick ha agito in qualità di advisor legale.