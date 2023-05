Nasdaq in rally grazie a Nvidia, altri indici indietro con stallo debito

Nvidia

(Teleborsa) -, con il sentiment che è ancora zavorrato dallastatunitense. Ieri Janet Yellen, Segretario al Tesoro, ha ripetuto che "appare quasi certo che non saremo in grado di superare l'inizio di giugno" e ha anche affermato l'impegno a non mancare pagamenti, spiegando che il Tesoro non è coinvolto nella pianificazione degli interventi in caso di default.L'incertezza che circonda i colloqui ha spinto a mettere, affermando che la "politica del rischio calcolato" sul tetto del debito rappresenta un grande rischio di ribasso per la fiducia nella capacità del paese di rimborsare i suoi debiti, anche se le possibilità di default sono basse. Anche ha posto il rating degli Stati Uniti d'AmericaI titoli tech, e quindi il Nasdaq, sono spinti al rialzo dai risultati sopra le attese di. Il colosso statunitense delle schede grafiche ha registrato profitti nel primo trimestre superiori alle previsioni e ha offertosui ricavi del secondo trimestre, vedendo un balzo nelle, che svolgono un ruolo centrale nel potenziare la tecnologia dell'intelligenza artificiale.Tra le altreha confermato la guidance per l'intero anno fiscale dopo un primo trimestre in chiaroscuro, mentreha tagliato le previsioni di profitto annuale su un contesto macro che rimane sfidante.Sul è stata rivista al rialzo la crescita dell'economia statunitense nel 1° trimestre del 2023 (+1,3% su base trimestrale), sono salite meno del previsto le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, ed è migliorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) ad aprile 2023.Ieri, i, come atteso, hanno confermato lariguardo a una possibile pausa nel sentiero dei tassi. "Alcuni" ritenevano probabile la necessità di altri rialzi, alla luce della lentezza con cui l'inflazione sta scendendo. Invece, "diversi" notavano che in base alle loro previsioni, ulteriore restrizione dopo maggio "potrebbe non essere necessaria".Per quanto riguarda lebeneficia di un upgrade a "Buy" da "Neutral" da parte di Citi,soffre un dowgrade di Citi a "Neutral" da "Buy", JPMorgan è passata a "Overweight" da "Neutral" super il, che mostra un calo dello 0,36%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.136 punti. Inil(+1,86%); sulla stessa linea, sale l'(+0,92%).