Roberto Pecora nominato CEO di Euronext Clearing

(Teleborsa) -, il principale mercato finanziario dell'eurozona, ha annunciato chea partire dal 3 luglio 2023. Pecora sostituirà Marco Polito che, a seguito dell'assemblea del 27 aprile 2023, ha lasciato di comune accordo l'incarico di amministratore delegato di CC&G per perseguire altri progetti professionali.Pecora si concentrerà sulla gestione quotidiana della controparte centrale, compreso l'. In qualità di membro del Post Trade Leadership Team di Euronext, guidato da Anthony Attia, sarà in prima linea nel piano di espansione europea di Euronext Clearing. L'espansione di Euronext Clearing a tutti i mercati Euronext è prevista nel quarto trimestre del 2023.Pecora proviene dal gruppo, dove dal 2020 è. In precedenza è stato Head of Global Markets per l'Italia e responsabile delle attività italiane di Lyxor Asset Management. Il banchiere ha iniziato la carriera come equity portfolio manager nella divisione asset management del gruppo Allianz.Euronext spiega che Pecora. Il team della Clearing House ha sede a Roma, Milano, Parigi e Londra."Sono lieto di entrare a far parte di Euronext Clearing in un momento di svolta nella sua espansione europea - ha commentato il nuovo CEO - Non vedo l'ora di supportare la strategia Euronext Growth for Impact 2024 all'interno del Post Trade Leadership Team di Euronext per migliorare ulteriormente il forte rapporto con l'ecosistema italiano e".