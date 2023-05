Trevi, nuove commesse per 216 milioni nei primi quattro mesi 2023

Trevi

(Teleborsa) -, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha comunicato di essersiper un valore totale di 216,2 milioni di euro nei primi quattro mesi del 2023. Grazie a queste acquisizioni, ildel gruppo ad aprile 2023 si attesta a 591 milioni di euro."Oltre alle acquisizioni Trevi e agli ordini Soilmec che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di gruppo - afferma l'- stiamo lavorando, con buone prospettive, su altre interessanti possibilità di sviluppo sia in Italia che all'estero".In, Trevi ha recentemente firmato un contratto per la realizzazione delle opere di fondazione per il nuovo Passante Ferroviario di Firenze. A Milano, Trevi sarà invece impegnata nelle opere di palificazione per la costruzione della nuova Arena Santa Giulia. In Sicilia, lavorerà per il consorzio MCT che si è aggiudicato da Rfi il "II lotto Fiumefreddo-Taormina" del raddoppio ferroviario sul tratto della linea Messina-Catania.In, la filiale locale eseguirà i lavori di fondazione per la costruzione del nuovo Hotel DoubleTree di Hilton Jeddah King Abdullah Square Hotel and Suites. In Kuwait, realizzerà le opere di fondazione per il CMA Tower, la nuova sede del Capital Market Autority.Infine, neglisarà impegnata, per conto di MAG Group, nelle fondazioni del Keturah Resort, destinato a diventare - con ville, appartamenti e hotel - uno dei più grandi centri del mondo dedicati al benessere.