Banca Generali, Mossa premiato “Ceo dell’anno” da Le Fonti

Banca Generali

(Teleborsa) - Dopo aver ricevuto il premio come miglior banca nella categoria “Grandi gruppi” da Banca Finanza,ottiene un nuovoper la protezione dei patrimoni che va direttamente alla figura del suo. Più nel dettaglio il banchiere è stato insignito della qualifica diper crescita sostenibile e innovazione nel modello d'offerta e servizi per la protezione dei patrimoni, nell’ambito deipresso la sede di Borsa Italiana, a, alla presenza della televisione nazionale, emittente italiana specializzata in economia, finanza e professioni, 7^ media company in Europa secondo il Financial Times, per crescita.Presenti alla cerimonia tutti i protagonisti del settore e il top management di società di consulenza, studi legali, imprese e aziende bancarie e assicurative. Il risultato è stato trasmesso a una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager e professionisti) di oltre 10,5 milioni di persone.