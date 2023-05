Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari zavorrata da banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, grazie anche ai segnali di avvicinamento tra i partiti statunitensi per un accordo sul tetto del debito. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy si stanno avvicinando a un accordo che alzerebbe il tetto del debito pubblico di 31.400 miliardi di dollari per due anni, limitando al contempo le spese del governo.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che l'è calato a maggio dopo tre rialzi consecutivi, con la debolezza che ha interessato anche l'indicatore relativo alle, peggiorato in tutti i comparti con la performance più negativa nelle costruzioni.(vigilanza BCE) ha affermato che "lo stato di salute delle banche europee è buono" e che "la situazione è molto buona sotto tutti i punti di vista", ma che "questo non ci deve spingere ad essere rilassati" e "bisogna comunque stare attenti e in allerta considerato i momenti di volatilità dei mercati". Philip Lane (capo economista BCE) ha detto che i generosi accordi salariali di alcuni paesi dell'eurozona sono ancora all'interno delle aspettative, sebbene ci siano alcuni rischi di rialzo per la loro crescita.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,075. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,62%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 72,4 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +188 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,38%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,39%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 28.510 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,11%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento dell'1,33%. Giornata positiva per, che sale di un +1,21%. Buona seduta per, che riflette un moderato aumento dell'1,12%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.scende dell'1,62%. Calo deciso per, che segna un -1,5%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Tra i(+2,41%),(+1,89%),(+1,87%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.