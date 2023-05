Credem: nuove iniziative a sostegno dei territori colpiti dall'alluvione

Credem

(Teleborsa) -ha adottato alcune nuove iniziative per rafforzare ilTali provvedimenti – fa sapere l'Istituto in una nota – integrano quelli introdotti dal Gruppo nei giorni immediatamente successivi agli eventi meteorologici avversi. In particolare, Credem ha deciso di sostenere l'che sta operando per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. In dettaglio, la banca assegneràa tutte le persone che vorranno mettersi a disposizione per sostenere i territori colpiti. La Protezione Civile si occuperà di organizzare le squadre in base alle disponibilità e di coordinarle per le operazioni necessarie. L'istituto inoltre ha deliberato unaper finanziare le attività sul territorio.Laè iniziata martedì scorso e nella prima giornata sono state 160 le persone che hanno scelto di partecipare. La banca inoltre attiverà, mediante una piattaforma informatica, unaper contribuire a sostenere le popolazioni colpite anche nei prossimi mesi. Il Gruppo, infatti, anche tramite la rete commerciale e le persone sul territorio, sta costantemente monitorando la presenza di iniziative locali meritevoli di un sostegno ulteriore, privilegiando quelle indirizzate ai più piccoli, all'istruzione, alla salute pubblica, al ripristino di opere storiche ed artistiche.Tali iniziative si aggiungono a quelle attivate nei giorni scorsi dal Gruppo amoratoria fino ad un massimo di 12 mesi dei mutui ipotecari, leasing e prestiti personali. Oltre a ciò la banca ha messo a disposizione di tutti coloro che hanno subito danni un plafond pari a 2,7 miliardi di euro di finanziamenti destinati a sostenere le spese di prima necessità con condizioni agevolate e procedure di erogazione semplificate.