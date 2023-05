Lottomatica, mancato esercizio dell'opzione greenshoe

Lottomatica

(Teleborsa) -, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, ha comunicato ilper 10.000.000 azioni ordinarie inizialmente concessa dall'azionista Gamma Topco. Con il mancato esercizio dell'opzione greenshoeIn sede di IPO, l'azionista venditore aveva concesso a, in qualità di(per conto degli Underwriters) un'opzione per l'acquisto di un massimo di 10.000.000 ulteriori azioni, pari a circa il 15% del numero aggregato di azioni in offerta.Glierano, Goldman Sachs,, Apollo Capital Solutions, Banca Akros,L'opzione greenshoe non viene tipicamente esercitatain Borsa. Le azioni Lottomatica erano state prezzate a quota 9 euro in sede di collocamento. Hanno chiuso la seduta del 25 maggio a 7,68 euro.