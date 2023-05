Spindox apre undicesima sede operativa a Salerno e rafforza impegno al Sud

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, ha. La localizzazione prescelta è quella di Baronissi, strategica per la vicinanza al Dipartimento di Informatica della locale Università. Già oggi sono in forze a Baronissi, ma tale numero è destinato a crescere nel corso dell'anno, poiché Spindox intende concentrare a Salerno una quota significativa delle attività di sviluppo software per clienti di primaria importanza.Con l'apertura di nuove sedi operative nel Mezzogiorno, Spindox vuole offrire ai giovani un, che coniuga i vantaggi dell'approccio remote-friendly, ossia di un'organizzazione dei tempi e degli spazi flessibile, con la qualità dell'esperienza in un vero ufficio, nel quale si ha modo di confrontarsi quotidianamente con i colleghi e imparare ogni giorno cose nuove, senza essere costretti a trasferirsi nei grandi centri del Nord.Questa visione ha portato Spindox, si legge in una nota."In tutto il mondo viviamo una fase di, quelli sui quali per tanto tempo si è basato il lavoro nel nostro settore - ha commentato la- I nuovi modelli non devono essere solo più efficienti, ma anche più vicini ai bisogni delle persone. In questo senso, per noi, è importante avvicinarci ai territori in cui le persone non solo si sono formate, ma conservano anche i loro affetti e le loro radici. Così come è fondamentale l'integrazione, anche geografica, fra impresa e università".