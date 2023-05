TIM, Elio Schiavo nominato presidente di Olivetti

TIM

(Teleborsa) - Elio Schiavo è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Olivetti, Società benefit interamente controllata dal Gruppoe attiva nel campo dell’Internet of Things.Elio Schiavo, entrato in TIM lo scorso maggio con il compito di guidare il processo di riorganizzazione delle attività Enterprise, è attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM e AD di Noovle, la controllata del Gruppo attiva nel settore del Cloud.Olivetti opera nell'ambito di TIM Enterprise, la Business Unit dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti per cui è prevista la societarizzazione nell'ottica di valorizzare tutti gli asset di riferimento relativi alla connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity.L’Assemblea di Olivetti, che ha nominato Elio Schiavo Presidente, ha altresì rinnovato la composizione del Consiglio d’Amministrazione, attualmente costituito da oltre il 60% di presenza femminile, a testimonianza dell’impegno del Gruppo TIM a superare la disparità di genere con azioni concrete.Il Board di Olivetti, nella prima riunione dopo l’Assemblea, ha