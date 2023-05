Ulta Beauty taglia stime su margine operativo e aumenta vendite

Ulta Beauty

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di prodotti di bellezza degli Stati Uniti, ha registratoin aumento del 12,3% a 2,63 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile 2023), a causa dell'aumento delle vendite comparabili e della forte performance dei nuovi negozi. Lesono aumentate del 9,3%, trainato da un aumento dell'11% delle transazioni e da un calo medio dell'1,5% dello scontrino.L'utile lordo è aumentato del 12,1% a 1,1 miliardi di dollari. L'è aumentato del 4,7% a 347,1 milioni di dollari. L'è stato di 6,88 dollari (vs 6,30 dollari).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una utile per azione di 6,87 dollari su ricavi per 2,62 miliardi di dollari."Sebbene, rimaniamo fiduciosi nella resilienza della categoria della bellezza e nella nostra capacità di guidare la crescita redditizia con il nostro comprovato modello di business, un assortimento diversificato e di prim'ordine, un programma fedeltà leader e un team di livello mondiale", ha detto ilLa società oraunannuo compreso tra il 14,5% e il 14,8%, rispetto alla precedente proiezione dal 14,7% al 15,0%, ma ha alzato le previsioni diannuali (11-11,1 miliardi vs precedente di 10,95-11,05).