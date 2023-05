Allcore, ricavi crescono a doppia cifra nel primo trimestre

Allcore

(Teleborsa) - I ricavi consolidati al 31 marzo 2023 del gruppo, società a capo di un Gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, sono pari a 9.670 migliaia di euro, in crescita del 11,48% rispetto al 31 marzo 2022.I ricavi della linea di business pianificazione fiscale e gestione contabile, pari a 8.037 migliaia, rappresentano l’83,14% dei ricavi consolidati del Gruppo ed evidenziano un incremento del 18,04% rispetto al 31 marzo 2022.I ricavi della linea di business mediazione creditizia e finanza agevolata, pari a 545 migliaia, rappresentano il 5,64% dei ricavi consolidati del Gruppo ed evidenziano un decremento del 40,57% rispetto al 31 marzo 2022.I ricavi della linea di business software, pari a 397 migliaia, rappresentano il 4,10% dei ricavi consolidati del Gruppo ed evidenziano un decremento del 28,68% rispetto al 31 marzo 2022.I ricavi della linea di business spazi e membership, pari a 488 migliaia, rappresentano il 5,05% dei ricavi consolidati del Gruppo ed evidenziano un incremento pari al 100,76% rispetto al 31 marzo 2022.I ricavi della linea di business consulenza strategica e formazione, pari a 200 migliaia, rappresentano il 2,06% dei ricavi consolidati del Gruppo ed evidenziano un incremento del 36,61% rispetto al 31 marzo 2022., ha commentato: "La chiusura in crescita del 2022 e il positivo avvio del 2023 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente le aree che consideriamo maggiormente strategiche nei prossimi mesi, in particolare quelle relative alla consulenza fiscale e aziendale.non solo per quanto riguarda la pianificazione fiscale e la gestione contabile, ma anche per la consulenza strategica e la formazione".