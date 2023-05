Emilia-Romagna, TIM completa riattivazione rete mobile dopo alluvione

TIM

(Teleborsa) -annuncia che è stata, dopo l'alluvione dei giorni scorsi che ha causato danni alla rete. L'ultimodi ripristino è avvenuto, che fornisce il segnale mobile al comune di, nel Ravennate, che era stato completamente isolato a causa di numerose frane.L'intervento, effettuato sabato, ha visto l'impiego di, uno dei quali appartenente ai Vigili del Fuoco. Sul posto ha operato unaspecializzati in ponti radio.In precedenza,anche la, nel bolognese, altro comune montano che si trova in condizioni particolarmente critiche. In questa occasione è stato utilizzato unper riparare un cavo in fibra ottica strappato a causa di una frana.attivato in modalità permanente e ha operato sin da subito in stretto contatto con le Istituzioni nazionali e locali per coordinare gli interventi nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. L’azienda ha messo in campo unae personale dicon l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità dei collegamenti della rete telefonica e internet nel territorio. Sono stati impiegatiche utilizzano generatori elettrici di emergenza.