Equita, Intesa conferma Buy dopo primo trimestre senza sorprese

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023 , giudicati in linea con le attese e senza alcuna sorpresa.Gli analisti hanno quindi confermato le loro previsioni per il periodo 2023-2025. Lesui ricavi per il(93,3 milioni di euro in totale da 86,9 milioni nel 2022) comprendono: 39,6 milioni di euro di Global Markets (+5% su base annua), 43,4 milioni di euro di Investment Banking (+5% su base annua, considerando un contributo inferiore da M&A, compensato da un ambiente più favorevole per ECM) e 10,4 milioni di euro da AAM (da 7,6 milioni di euro nel 2022).Le(basate solo sulla crescita organica) sono in linea con gli obiettivi del piano industriale di Equita per quanto riguarda dividendi cumulati superiori a 50 milioni di euro e rapporto cost/income inferiore al 70%, mentre rimangono più prudenti sia sui ricavi (105,4 milioni di euro rispetto a oltre 110 milioni) e utile netto (23,4 milioni di euro contro oltre 25 milioni)."Manteniamo la nostra visione positiva, che si basa su: 1) un(+5% a/a dei ricavi totali del 1° trimestre); e 2) un, che consente sia una politica dei dividendi remunerativa (un rendimento medio 2023-24 del 10,6% all'attuale prezzo dell'azione, 9,7% 2023) sia la possibilità di accelerare la crescita traiettoria dispiegando il capitale in eccesso attraverso potenziali acquisizioni", si legge nella ricerca.