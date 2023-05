Giappone, banca centrale registra perdita su titoli di Stato. Prima volta in quasi due decenni

(Teleborsa) - La Banca centrale giapponese ha riportato una perdita non realizzata sulle sue partecipazioni in titoli di Stato giapponesi a causa dell'obbligazionari globali. Si tratta dellaLo ha dichiarato la stessacon una nota spiegando che si tratta di un rosso "cartaceo" di 157,1 miliardi di yen sulle sue partecipazioni JGB (Japan Government Bond, i titoli di Stato nipponici), nell'esercizio 2022 che si è chiuso al 31 marzo.Nell'anno precedente la BoJ aveva registrato un utile di 4.373 miliardi di un anno fa. È la prima volta dal marzo 2006 che l'istituto centrale subisce una perdita per l'intero anno nelle sue partecipazioni JGB.Sulla scia degli aumenti dei tassi di interesse da parte dellae di altre banche centrali, i rendimenti obbligazionari globali sono notevolmente aumentati durante lo scorso anno fiscale. Il rendimento dei JGB a 10 anni è salito fino allo 0,545% a gennaio a causa delle aspettative di un cambiamento di politica da parte della Bank of Japan.