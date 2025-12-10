Borse asiatiche poco mosse, rendimenti a breve termine del Giappone ai massimi in 17 anni

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari asiatici
, con gli investitori focalizzati sulle mosse delle banche centrali. Il mercato prevede ampiamente che stasera la Fed
attuerà un taglio di un quarto di punto percentuale, nonostante l'inflazione sia ancora superiore all'obiettivo del 2% della banca centrale. Nel frattempo, la Bank of Japan
ha lasciato intendere che si sta preparando ad aumentare il suo tasso di riferimento la prossima settimana per contenere l'inflazione e il calo dello yen.
Intanto, i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi
a breve termine hanno raggiunto oggi il massimo degli ultimi 17 anni, sulla crescente certezza che la banca centrale riprenderà ad aumentare i tassi di interesse. Il rendimento dei JGB a due anni è salito all'1,075%, il livello più alto da luglio 2007. Il governatore Kazuo Ueda ha sottolineato martedì il "rapido" aumento dei rendimenti dei JGB e ha affermato che la banca è ancora in grado di aumentare gli acquisti di obbligazioni in circostanze eccezionali.
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione al consumo in Cina è salita
a novembre, raggiungendo il livello più alto in quasi due anni (in aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente, il livello più alto da febbraio dello scorso anno), mentre la deflazione dei prezzi alla produzione si è aggravata.
Oggi Amazon
si è impegnata
a investire oltre 35 miliardi di dollari nel settore cloud e dell'intelligenza artificiale in India
entro il 2030. Ieri Microsoft
ha annunciato che investirà 17,5 miliardi di dollari nell'infrastruttura cloud e dell'intelligenza artificiale in India, diventando il più grande investimento del gigante tecnologico statunitense in Asia.
Sostanzialmente stabile Tokyo
(-0,16%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre Shenzhen
, che continua la giornata allo 0,50% ed è debole Shanghai
(-0,20%)
Sui livelli della vigilia Hong Kong
(+0,18%); in lieve ribasso Seul
(-0,21%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,09%); sulla stessa tendenza, sulla parità Sydney
(-0,09%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,96%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,85%.