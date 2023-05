Stati Uniti, Biden trova l'accordo con i Repubblicani sul tetto del debito

(Teleborsa) -ha finalmente trovato, a patto di qualche rinuncia da entrambe le parti, da parte dei Repubblicani che contavano in tagli più risoluti alla spesa sociale e da parte dei democratici che si vedono legare le mani per i prossimi due anni. Unche arriva quasiper essere approvato dal Congresso nell'ultimo giorno utile, che sarebbe scattato il 5 giugno, secondo quanto confermato dalla segretaria al Tesoro Janet Yellen.L'accordo raggiunto con l'opposizione, siglato, dopo un lunghissimo periodo di negoziati, che ha fatto anche interrompere il G7 in anticipo al Presidente USA, consente didel debitoed evitare un costosissimo default proprio nell'imminenza delle Presidenziali.L'accordo, pari a 31.400 miliardi, e nello stesso tempo, limitandone l'aumento e legando le mani alla Casa Bianca, fin quando non si terranno le presidenziali USA nel 2024. Secondo i calcoli dle New York Time l'impatto sulla spesa nell'arco di un decennio sarebbe modesto per una cifra di 650 miliardi di dollari.Non è la prima volta che gli USA avvicinano il default. Nel 2011 questa possibilità, fugata all'ultimo minuto, era costata agli USA un taglio del rating da parte di S&P.ha commentato l'intesa raggiunta con il leader repubblicanocome un "importante passo avanti" nella direzione della crescita economica e dell'interesse dei lavoratori.Ora l'intesa, anche se la maggioranza appare più fragile alla Camera, dove viene osteggiata da entrambe le parti.