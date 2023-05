Ue, Le Maire: importante creare politica industriale comune per fronteggiare Usa e Cina

(Teleborsa) - "Oggi è un grande giorno per l'industria ine in. Per la prima volta dopo Airbus, l'Europa crea una nuova filiera: quella delle batterie elettriche nell'Alta Francia". Così il ministro dell'Economia francese,, durante l'inaugurazione della gigafactory di Acc a Douvrin. Nell'Alta Francia "saranno costruite 4 gigafactory che genereranno 10 mila posti di lavoro. Sono commosso e impressionato della partecipazione a questa inaugurazione e dal risultato. Tocchiamo con mano il mondo industriale del futuro: pulito, tecnologico e competitivo"."Per una volta ihanno fatto un ottimo lavoro e anche i manager,si è battuto come un leone per realizzare questo progetto", ha aggiunto. "Con questo progetto, l'è riuscita a creare unacomune con debito e investimenti condivisi ma non dobbiamo pensare che la battaglia è vinta", ha sottolineato."L'Europa deve pensare a introdurre deiper proteggere i nostri prodotti e le nostre industrie", ha proseguito Le Maire. "Dobbiamo affrontare la sfida cinese che non ci farà nessun regalo soprattutto su auto, aerei e lancia razzi spaziali. Dobbiamo reindustrializzare l'Europa e difendere i nostri campioni le nostre competenze e i nostri", ha aggiunto.Quanto alla proposta della Commissione europea sul nuovo regolamentoper ledi auto e van, Le Maire ha commentato: "è inutile distrae risorse dagli investimenti nell'elettrico. Non dobbiamo mettere norme che poi lae glinon impongono nei loro mercati".