Bankitalia, Visco guarda al Paese con tono positivo ma avverte: "Incertezza richiede prudenza"

Considerazioni finali

(Teleborsa) - Un bilancio non solo dell'ultimo anno, ma di un intero mandato. Nelle sue– le ultime prima della sua uscita, prevista a fine ottobre – ilper la prima volta guarda all'Italia con un tono positivo. Nonostante gli shock della pandemia e della guerra russo-ucraina, "l'economia italiana – dice Visco – ha mostrato una notevole capacità resistenza e reazione".Dopo il recupero del 2021, pari al 7%, lo scorso anno ilè cresciuto del 3,7% e per il 2023 le previsioni convergono su un aumento di quasi l'1%. Alla base di quella che Visco definisce una "rinnovata vitalità del sistema economico", vi è lo slancio dato dagli incentivi fiscali al settore delle costruzioni ma anche la robusta espansione delle esportazioni e la forte ripresa dell'accumulazione di capitale.Ilmostra, per Visco, condizioni sufficientemente buone sul fronte dell'incidenza dello stock dei crediti deteriorati, della redditività e della posizione patrimoniale, ma "l'incertezza delle prospettive economiche – avverte Visco – richiede prudenza".Criticità permangono nelcaratterizzato nel nostro Paese da retribuzioni annue particolarmente basse. In tale scenario il Governatore di Bankitalia apre all'introduzione del salario minimo che, tuttavia, – sottolinea Visco – richiede di essere "definito con il necessario equilibrio". Di fronte alVisco evidenzia, inoltre, la necessità di politiche volte a inserire i migranti nel tessuto produttivo.Un monito arriva dal Governatore sull'utilizzo diche finiscono con il rappresentare un disincentivo alla crescita.Guardando al futuro Visco mette tra le priorità la necessità di ridurre ile di rispettare le tempistiche delSul fronte dell'per il Governatore è importante "tenere dritta la barra della risposta monetaria ma con la gradualità necessaria affinché un inasprimento sproporzionato non si ripercuota troppo intensamente sull'attività economica".Visco chiude la sua relazione citando Yuval Noah Harari, richiamando quella "capacità di immaginare il futuro" che sarà cruciale per affrontare le prossime sfide.