Digital Value, nuovi accordi con PA per complessivi 39 milioni di euro

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha comunicato che un noto ente pubblico ha assegnato alla controllata Italware l'per l'evoluzione dell'infrastruttura a supporto dei carichi di lavoro mission-critical, per un valore di. L'accordo, della durata di 48 mesi, prevede tecnologia Dell VxBlock e relativi servizi di manutenzione."Questo successo ribadisce ancora una volta il nostro contributo alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione - ha commentato l'- Ci affermiamo ulteriormente come partner di valore per soluzioni tecnologiche personalizzate, sicure e affidabili che soddisfino le esigenze specifiche di ogni ente".Inoltre, Digital Value ha annunciato che un noto ente pubblico ha assegnato alla controllata Italware, in RT con la società Eurolink, l'aper Servizi Cloud Oracle SaaS- PaaS e supporto specialistico, per un valore di circa. L'accordo, della durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, ha come obiettivo quello di favorire la modernizzazione delle infrastrutture e, in via prioritaria, la migrazione al Cloud delle applicazioni di back office dell'area strumentale dell'ente, attualmente presenti su piattaforma Oracle on premise."Questo contratto rappresenta ulteriore conferma delin cui Digital Value ha capacità di capitalizzare opportunità, posizionamento competitivo e carattere distintivo per know-how e modello d'offerta", ha aggiunto Rossi.