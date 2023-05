In rosso i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment sono stati i nuovi dati macroeconomici cinesi di stamattina che hanno evidenziato una contrazione dell'attività manifatturiera più rapida del previsto e una crescita più lenta dei servizi a maggio. Segnali interessanti sono arrivati anche dai dati europei, con l'inflazione che si è moderata in Francia a maggio 2023 e in Italia nello stesso mese, e il PIL italiano del primo trimestre 2023 che è stato rivisto al rialzo.Negativo anche il mercato USA, mentre sullo sfondo rimane il tema del limite sul debito statunitense, in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Congresso sull'accordo preliminare raggiunto nel weekend.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,68%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.972,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,94 dollari per barile, con un calo dello 0,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.seduta negativa per, che scende dell'1,54%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%, e sensibili perdite per, in calo dell'1,54%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,97%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,83%, scendendo fino a 28.129 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,51%; come pure, negativo il(-0,79%).di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,02%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,15%.In apnea, che arretra del 4,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,55%.scende del 3,53%.di Milano,(+4,85%),(+2,56%),(+1,75%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,15%.Calo deciso per, che segna un -3,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,37%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,27%.Tra ledi maggior peso:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7%; preced. 6,9%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)08:45: Prezzi produzione, annuale (preced. 12,8%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%).