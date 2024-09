Borse europee deboli senza grandi spunti, OCSE vede crescita mondiale al 3,2%

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che sovraperforma e chiude in rialzo. La giornata è stata priva di dati macroeconomici o di appuntamenti di policy significativi. Nell' aggiornamento dell'Economic Outlook , l'OCSE ha delineato uno scenario in cui la, grazie all'espansione del commercio internazionale, all'incremento dei redditi reali e all'allentamento delle politiche monetarie, e l'inflazione dovrebbe raggiungere il target per gran parte delle banche centrali del G20 entro la fine del 2025.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,24 dollari per barile, con un ribasso dell'1,84%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.tentenna, che cede lo 0,41%, senza slancio, che negozia con un -0,17%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.841 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 35.973 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,1%); poco sopra la parità il(+0,2%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 25/09/2024 risulta essere stato pari a 1,97 miliardi di euro, in ribasso (-11,67%), rispetto ai precedenti 2,23 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.di Milano, troviamo(+2,11%),(+1,64%),(+1,25%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,11%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,34%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,26%.Tra i(+6,12%),(+2,91%),(+2,09%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,86%. Calo deciso per, che segna un -1,58%.