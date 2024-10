Mercati a due velocità, Milano in positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.La buona performance di, che ha trascinato i mercati asiatici, trova conferme al momento solo a Milano e Francoforte mentre Londra e Parigi perdono qualche punto in apertura.Dalrisulta in calo l'di Francia e Spagna a settembre mentre cala leggermente ilin Gran Bretagna, nonostante le richieste di sussidio siano risultate superiori alle attese degli analisti.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'è sostanzialmente stabile su 2.651,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,83 dollari per barile, con un calo del 4,07%.Sulla parità lo, che rimane a quota +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,49%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,22%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,50%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 37.018 punti.Leggermente positivo il(+0,48%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,5%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,74%),(+1,63%),(+1,42%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.scende dell'1,58%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,71%),(+1,52%),(+1,39%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.