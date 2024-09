Mercati europei deboli. Nuovi record per l'oro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in una seduta che potrebbe vedere qualche presa di beneficio, dopo i rialzi sostenuti dai nuovi record aggiornati da Wall Street e la chiusura positiva delle piazze cinesi sulla scia degli stimoli economici annunciati dallaRestando in tema di banche centrali, continuano a fluttuare le aspettative degli operatori di mercato su un possibile nuovo taglio dei tassi da parte della, nella riunione di ottobre, alla luce del continuo deterioramento dell'economia. I dati PMI rilasciati lunedì, sull'attività delle imprese, hanno segnalato una dinamica debole, in particolare nel settore manifatturiero.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,119. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.652,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,50%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,39%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%, piccola perdita per, che scambia con un -0,23%, e tentenna, che cede lo 0,56%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,44% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 35.868 punti.di Piazza Affari,avanza dello 0,78%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,76%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.di Milano,(+2,05%),(+1,58%),(+1,50%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 93 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 699K unità; preced. 739K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. -1,63 Mln barili).