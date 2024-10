Chiusura in rosso per Piazza Affari zavorrata dalle utilities

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori rimane concentrata sulla stagione degli utili societari del terzo trimestre, con circa un quinto dell'S&P 500 che presenta i risultati questa settimana. Finora, circa il 14% delle società dell'indice americano ha comunicato i risultati, con oltre il 70% che ha superato le stime sugli utili, secondo dati FactSet citati da Intesa Sanpaolo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,71%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,51%.Scende molto lo, raggiungendo +125 punti base, con un deciso calo di 7 punti base, con ilche si posiziona al 3,52%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,20%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,64% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.870 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,34%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 10,09 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.246,4 milioni di euro, pari al 28,65% rispetto ai precedenti 7,84 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi di azioni del 22/10/2024.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,45%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,33%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.avanza dell'1,33%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,74%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,55%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,97%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,62%.Tra i(+2,67%),(+2,16%),(+1,79%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,34%.scende del 3,63%. Calo deciso per, che segna un -3,1%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,65%.