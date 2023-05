L'Italia cresce più di Francia e Germania: PIL non esalta ma Moody's alza stime

(Teleborsa) -nel 1° trimestre dell'anno, indicando unali rispetto all'indicazione preliminare. In questo modo,degli altri Paesi Europei, come la, che ha registrato una crescita più modesta dello 0,2%, e la, che ha visto contrarsi il PIL dello 0,3%, e perfino degli, che hanno registrato un incremento dello 0,3%.Grazie anche a questi dati l'agenzia di ratingle stime sullaindicato lo scorso febbraio, mentre nel 2024 si stima un +0,4% rispetto al +0,6% precedente. "Abbiamo alzato in modo modesto le nostre previsioni per l’Italia e per la Francia in risposta a prezzi calanti dell’energia e a un migliore inizio d’anno", ha spiegato l’agenzia di rating, che si è allineata agli economisti del FMI, secondo il quale l'Italia crescerà quest'anno ed il prossimo dell'1,1%.Da rilevare che la variazione trimestrale porta laper l'intero anno, che implicherebbe la possibilità di registrare una crescita pari quasi a zero per i restanti tre trimestri del 2023, rispettando lo scenario programmatico., commenta, aggiungendo "è di tutta evidenza chea fine anno, neanche se il Governo si impegnasse a fare le peggio cose". "Certo che per questo risultato- aggiunge Massimiliano Dona, presidente dell'UNC - né di gridare al miracolo economico se poi si superasse l'agognata meta di 2 o 3 punti percentuali".sottolinea invece che i dati odierni collocano". "La moderatadelle famiglie, legata in parte al recupero della- si sottolinea - e il permanere degliin territorio positivo, sostengono il recupero della nostra economia che, al di là della piccola battuta d’arresto dei mesi finali dello scorso anno, prosegue dall’inizio del 2021"."Le possibilità di mantenere un profilo di crescita vivace anche nei prossimi mesi saranno determinate dalle dinamiche inflazionistiche, dagli impatti dei tassi d’interesse e dal tenore del commercio mondiale", ricorda Confcommercio.