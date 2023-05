Milano Malpensa: riaperto oggi il Terminal 2

(Teleborsa) -, chiuso dal 2020 per effetto delle. La riattivazione dell’infrastruttura di servizio,risponde alla necessità di supportare la ripresa in atto degli aeroporti da un anno a questa parte.- come ha evidenziato il sindaco di Milano,- si ripresenta con uniniziata alla fine del 2022 e messa in atto per migliorare l’del Terminal e l’esperienza dei viaggiatori attraverso l’utilizzo di, infatti, è presenteper l'imbarco bagagli in stiva in autonomia, mentre l’area controlli di sicurezza è dotata di nuove linee automatizzate di ultima generazione.