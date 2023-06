Engineering, nuovo CdA. Entrano Maria Andrisani, Michaela Castelli, Maria Cristina Messa

(Teleborsa) - L'di, la Digital Transformation Company leader in Italia, ha. Tre i nuovi ingressi ci sono: Maria Andrisani, Head of Capital Markets Bain Capital Private Equity, Michaela Castelli, presidente di Nexi e Nexi Payments e di Sea Aeroporti di Milano, Maria Cristina Messa, già Ministro dell'Università e della Ricerca e Rettrice dell'Università degli Studi-Milano Bicocca.I tre nuovi membri "contribuiranno agrazie a competenze professionali diverse e a un solido background industriale, scientifico, accademico e istituzionale, in linea con l'ambizione del Gruppo di essere un partner strategico per il paese e contribuire allo sviluppo dei mercati in cui opera", si legge in una nota.Il(presidente Banca IMI) è composto da: Gaetano Miccichè, presidente; Maximo Ibarra, CEO & General Manager di Engineering; Carlo Achermann; Maria Andrisani; Luca Bassi; Stefano Bontempelli; Giovanni Camera; Fabio Cosmo Domenico Canè; Michaela Castelli; Vito Cozzoli; Pietro Galli; Maria Cristina Messa; Aurelio Regina.