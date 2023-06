Estrima, nuovo accordo su Birò in Slovenia e Croazia

Estrima

(Teleborsa) -, società a capo del gruppo Estrima, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, ha siglato un importante, società con sede a Zagabria in Croazia e rappresentata da Nikola Busljeta, per la vendita, noleggio e distribuzione di Birò in Slovenia e Croazia.Dopo i primi 6 Birò forniti come Proof of Concept a Febbraio, ora l’accordo prevede una fornitura iniziale di 30 Birò e una serie di iniziative di marketing atte a promuovere il brand nei mercati croato e sloveno.L'iniziativa - spiega una nota - fa parte della strategia di crescita ed espansione di Estrima, che include la conquista di nuovi mercati ad alto potenziale di crescita e l'apertura di nuove sedi in Europa.