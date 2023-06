Festival Internazionale dell'Economia di Torino: ecco come Ripensare la Globalizzazione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ricerca scientifica, divulgazione informale, pluralismo dalle idee, autonomia dai condizionamenti politici ed economici sono gli ingredienti del, diretto dae progettato ed ideato dagli. Il Festival si articola su numerosissimi eventi ed iniziative, all'interno dei luoghi più suggestivi di Torino."Il Festival quest'anno ha come temaperché è un tema estremamente rilevante, che tra l'altro interessa un pubblico molto vasto, perché condiziona la nostra vita quotidiana", ha spiegato, Direttore scientifico del Festival Internazionale dell'Economia."Per questo Festival abbiamo commissionatoad un istituto demoscopico - ha sottolineato Boeri - che ci ha documentato come, in Italia, così come in altri Paesi,: da una parte coloro che pensano che la, perché permette di comunicare con il resto del mondo, di viaggiare, ridurre le distanze ed accedere a beni prodotti in tutto il mondo; dall'altro coloro che invece vedono la, perché hanno paura per il loro lavoro, temono che i governi perdano sovranità nel momento in cui si va verso un'economia più globalizzata"."La globalizzazione non è un fatto immanente, qualcosa di inevitabile. Ci sono possibili, che possono essere adottati, modalità perdella globalizzazione", prosegue l'economista, notando "la globalizzazione è sospinta dal progresso tecnologico e quindi è una tendenza che andrà avanti nei prossimi anni. Quello che si può fare è governare la globalizzazione e ridirigere il progresso tecnologico".Il Presidente dell'INPS non ha negato che vi siano anche degli effetti negativi della globalizzazione su cui occorre intervenire. "Uno di questi - ha affermato - è quello delle, dove occorre trovare forme di protezione che sostengano coloro che sono più sfortunati e che perdono il lavoro a causa di questo processo".PerComitato editoriale del Festival Internazionale dell'Economia, questo evento "si occupa di un fenomeno fondamentale come la globalizzazione, che ci riguarda tutti, e ne esamina tutti gli aspetti, non solo quello relativo al commercio internazionale, ma anche i cambiamenti della tecnologia, le problematiche, le"."Il Festival - ha aggiunto Laterza - terrà in considerazione l'opinione di economisti e di non economisti, che si occupano deglidella globalizzazione e dell'immigrazione. C 'è chi parla di un, perché è stata troppo veloce ed ha avuto effetti dirompenti, e chi parla di un, cioè di riuscire a creare degli strumenti istituzionali o di mercato per far sì che i suoi effetti negativi siano quantomeno ridotti e compensati, magari da forme di protezione e di assicurazione sociale, che possano ridurre le diseguaglianze provocate dal globalizzazione".da questo Festival dell'Economia di Torino, particolarmente attuale in un momento in cui il cammino della globalizzazione, che ormai conoscevamo da qualche decennio, si è arrestato ed in parte invertito e viene perturbato soprattutto da conflitti guerreggianti o di egemonia come quello in atto tra Stati Uniti e Cina", ha commentato il Senatore a vita"Ladi questo momento credo che sia quella di- mercati aperti disciplinati dalle regole del commercio internazionale - che hanno consentito ai Paesi di crescere e di globalizzarsi, tenendo presente che la globalizzazione va governata perché non determini spaventosi squilibri nella distribuzione del reddito e della ricchezza e perché ormai tutti i problemi rilevanti possono essere gestiti e risolti solo dacome il G20. E' quindi un tema attualissimo, spinoso e fondamentale".Presente al festival dell'Economia di Torino anche, uno dei numerosi, che ha presentato il report, realizzato in collaborazione con il centro di ricerche Luigi Einaudi, presentato da, Professore emerito dell'Università degli studi di Torino."Lacome l'abbiamo conosciuta negli anni '80. Ora è in corso un, dove ciascuna area cerca di fare il più possibile da sola, senza arrivare alla forte chiusura delle frontiere di una volta, ma con una forte limitazione dei traffici", ha spiegato Deaglio, aggiungendo "c'è poi un, perchè l'Africa a fine secolo avrà tanti abitanti quanti l'Asia"., - ha sottolineato - è cime un calabrone e si pensa che non volerà mai, invece in qualche modo sta andando". Fra i problemi il Professore ha citatoe la necessità dida essa prodotto, per dire ai giovani le chance che non hanno mai avuto. Occorre dare alle persone la possibilità di avere un piani di vita".Per, Presidente di Intesa Sanpaolo, questo "non si parla di un cambiamento del tutto negativo". "L'abbondanza può essere sempre considerata qualcosa di positivo, ma. Uno dei problemi che abbiamo nel lungo termine, che riguarda soprattutto i- ha spiegato - è il fatto che lo sviluppo, così come l'abbiamo visto negli ultimi decenni, ha cominciato a. Dobbiamo essereal Pianeta, lo stiamo cambiando e dobbiamo quindi prenderci una responsabilità: abbastanza vuol dire appunto fare sacrifici assolutamente sopportabili in vista di un futuro più equilibrato e meno rischioso"."Ildeve essere, che deve essere ragionevolmente distribuito. La creazione di valore deve essere inclusiva e soprattutto bisogna assicurare ai giovani un futuro sul quale possano fare conto, un futuro nel quale siano convinti di potersi trovare bene, di costruire una famiglia e di avere una ricompensa per gli investimenti anche di tempo e di fatica che fanno".va bene,, in particolare della Germania e della Francia, che sono leader. - ha riconosciuto Gros-Pietro - Va meglio. In un periodo nel quale ci sono forti cambiamenti causati da eventi esterni è necessario riadattarsi, riadeguarsi e riorientarsi. Lesono sempre statea farlo, ma rispetto al passato oggi sono più forti, meno indebitate e con maggiori competenze tecnologiche. Questi sono i motivi per cui andiamo meglio, ma abbiamo bisogno anche di persone cmpetenti.A proposito dell, il Presidente di Intesa ha ricordato che "è stata- carenza di fonti energetiche, carenza di grano e altre materie prime - e dagli effetti della guerra. Lo shock di offerta, anche se è difficile fare investimenti in un periodo di alti tassi di interesse, che peraltro le banche centrali giudicano necessari per evitare che lo shock di offerta si trasformi in una spirale prezzi-salari".