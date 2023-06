Poste Italiane acquista azioni proprie per oltre 5 milioni di euro e conclude il buy-back

Poste Italiane

più grande infrastruttura di servizi in Italia

(Teleborsa) -, tra il 29 e il 31 maggio 2023, hacomplessivamenteal prezzo medio unitario di 9,797178 euro, per uncomplessivo pari a, nell'ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti dell’8 maggio 2023.A seguito delle suddette operazioni e considerando anche le azioni presenti in portafoglio derivanti da precedenti operazioni di riacquisto di azioni proprie, Poste Italiane, al 31 maggio, detiene 10.675.798 azioni proprie, pari allo 0,817% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa, si contrae la performance dellacon i prezzi allineati a 9,66 euro, per una discesa dello 0,39%.