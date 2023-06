Treni storici, Fondazione FS: tutti gli appuntamenti del week-end con i convogli d'epoca

(Teleborsa) - Numerosi gli appuntamenti con inel lungo. In occasione della Festa della Repubblica, nelsarà possibile viaggiare a bordo di un treno storico a vapore dalla stazione di Carpanè Valstagna, nel comune di Valbrenta (VI), fino a Caldonazzo attraversando l'affascinante territorio della Valsugana tra immense distese di meleti in fiore. Partenza prevista alle ore 8.05incon partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova sarà possibile raggiungere Canelli, capitale dello spumante italiano; un viaggio indietro nel tempo accompagnato da degustazioni di amaretti tipici e dell'Asti Spumante. Partenza prevista alle ore 9.00. In, appuntamento alla stazione di Sulmona con un treno storico diretto a Castel di Sangro che percorrerà la suggestiva Ferrovia dei Parchi, nota anche come Transiberiana d'Italia. Giunti a destinazione i viaggiatori potranno immergersi nel patrimonio naturalistico e faunistico di una delle zone montane più caratteristiche d'Italia. Previste due corse, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno con partenza alle ore 9.00.inè in programma il treno delle città Unesco sull'itinerario Trieste Centrale – Palmanova - Udine e Cividale del Friuli. Un viaggio alla scoperta delle città - fortezza Patrimonio UNESCO promosso dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia. Partenza prevista alle ore 8.20. Insi viaggia a tutto vapore dalla stazione di Milano Centrale a Lecco attraversando la verde Brianza. Giunti a destinazione i viaggiatori potranno utilizzare un piroscafo storico per raggiungere le località turistiche che si affacciano sul lago. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia in collaborazione con Ferrovie Nord Milano. Partenza prevista alle ore 7.50. Ben due gli itinerari in treno storico in programma in: con Irpinia Express si potrà viaggiare a bordo di un treno turistico da Avellino a Conza-Andretta-Cairano lungo i binari senza tempo della linea Avellino-Rocchetta alla scoperta dei caratteristici borghi della verde Irpinia (partenza prevista alle ore 8.30). In alternativa si potrà viaggiare a bordo dell'Archeotreno Express, il treno storico che congiungendo Napoli a Pompei consente ai viaggiatori di raggiungere il Parco Archeologico. (partenza prevista alle ore 9.55).possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale.