BTP Valore, Intesa: benefici da clima positivo su debito italiano e reinvestimenti BTP Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilè un "soprattutto", considerando lo scenario complessivo di riferimento (con la BCE vicina alla fine della fase di restrizione delle condizioni monetarie e i tassi di mercato e gli spread che potrebbero muoversi in un canale laterale nel medio periodo). Lo si legge in una ricerca della Direzione Studi e Ricerche diDate le cedole minime comunicate dal Tesoro , gli analisti fanno notare che il rendimento minimo sui 4 anni della prima emissione è 3,625%, a fronte di un rendimento per il BTP nominale di riferimento su pari scadenza del 3,39%, con undi circa 23pb. Al tasso medio si somma, per chi detiene il titolo per tutta la sua durata, il premio fedeltà dello 0,5%, per unannuo medio di 12,5pb.Gliper il BTP Valore hanno totalizzato 5,432 miliardi di euro nelladi collocamento, con oltre 180 mila contratti. Il collocamento è partito oggi, lunedì 5 giugno, e andrà avanti fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata)Secondo la ricerca di Intesa, allea scadenza si devono aggiungeredel titolo, con le cedole crescenti che si comparano a una curva dei rendimenti dei BTP nominali invertita su questo tratto di curva. "Queste caratteristiche, considerando anche le prospettive del debito sovrano domestico nel medio periodo, rappresentano, a nostro avviso, importanti punti di forza del BTP Valore, soprattutto se detenuto fino a scadenza", viene sottolineato.L'emissione del BTP Valore potrebbe anche beneficiare, oltre che del clima complessivamente positivo sul debito italiano, anche dei potenziali, che ha visto scadere negli ultimi due mesi due BTP Italia (titoli sempre dedicati principalmente ai piccoli risparmiatori) per un valore complessivo di quasi 20 miliardi di euro.