Crypto, la SEC accusa Binance e il CEO Changpeng Zhao di violazione della legge

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission () degli Stati Uniti ha accusato oggi(che gestisce la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, Binance.com), l'affiliata(che, insieme a Binance, gestisce la piattaforma di trading di criptovalute Binance.US) e il loro fondatore,, di una serie diTra le altre cose, la SEC sostiene che, mentre Zhao e Binance hanno affermato pubblicamente che ai clienti statunitensi era vietato effettuare transazioni su Binance.com, Zhao e Binance in realtà hanno sovvertito i propri controlli persulla piattaforma Binance.com. Inoltre, la SEC sostiene che, mentre Zhao e Binance hanno affermato pubblicamente che Binance.US è stata creata come piattaforma di trading separata e indipendente per gli investitori statunitensi, Zhao e BinanceLa SEC sostiene inoltre che Zhao e Binance esercitino il controllo delle risorse dei clienti delle piattaforme, consentendo loro di unire le risorse dei clienti o deviare le risorse dei clienti a loro piacimento, anche a un'entità posseduta e controllata da Zhao, chiamata Sigma Chain. La denuncia della SEC sostiene inoltre che BAM Trading e BAM Management US Holdings hannosulla piattaforma Binance.US, mentre Sigma Chain si è impegnata in operazioni di trading manipolative che hanno gonfiato artificialmente i volumi di trading della piattaforma. Inoltre, la denuncia sostiene che gli imputati hanno nascosto il fatto che stavano, Merit Peak Limited, anch'essa di proprietà di Zhao."Attraverso tredici accuse, sosteniamo che le entità di Zhao e Binance si siano impegnate in una-ha affermato il- Come affermato, Zhao e Binance hanno fuorviato gli investitori sui loro controlli del rischio e volumi di trading corrotti mentre nascondevano attivamente chi gestiva la piattaforma, il trading manipolativo del suo market maker affiliato e persino dove e con chi erano custoditi i fondi degli investitori e le criptovalute. Hanno tentato di eludere le leggi statunitensi sui titoli annunciando controlli fittizi che hanno ignorato dietro le quinte in modo da poter mantenere i clienti statunitensi di alto valore sulle loro piattaforme. Il pubblico dovrebbe fare attenzione a non investire i propri beni con o su queste piattaforme illegali".