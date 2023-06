KKR acquisisce CIRCOR per 1,6 miliardi di dollari

KKR

CIRCOR International

(Teleborsa) - Fondi gestiti da, colosso USA del private equity, hanno siglato un, uno dei fornitori leader a livello mondiale di prodotti e servizi di controllo del flusso mission-critical per i mercati industriale e aerospaziale e della difesa, in unadel valore di circa, inclusa l'assunzione del debito.Secondo i termini dell'accordo, KKR acquisiràCIRCOR in circolazione perper azione in contanti, che rappresentano un premio del 55% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società il 2 giugno 2023."Il nostro accordo con KKR segna il successo di uncondotto dal board, supportato da consulenti esterni e dal team di gestione - ha affermato Helmuth Ludwig, presidente di CIRCOR - Nell'ambito della nostra revisione strategica globale, avviata nel marzo 2022, abbiamo avviato un ampio dialogo con una serie di parti che hanno espresso interesse ad acquisire la totalità o parti della società. Riteniamo che questa transazione e il valore in denaro immediato che fornirà agli azionisti di CIRCOR raggiungano al meglio l'obiettivo del board diall'interno di CIRCOR per i suoi azionisti".KKR sta investendo in CIRCOR attraverso il suo. L'investimento si basa sulladi KKR nell'investire in tecnologie di controllo del flusso e fornitori del settore aerospaziale e della difesa a livello globale, tra cui Ingersoll Rand (precedentemente noto come Gardner Denver), Flow Control Group, Hensoldt e Novaria Group.