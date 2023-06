Salcef, buy-back per oltre 450 mila euro

Salcef Group

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 29 maggio e il 2 giugno 2023 inclusi, complessivamenteper unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati e al netto delle assegnazioni di azioni proprie avvenute nel medesimo periodo in applicazione del Piano di Stock Grant 2021-2024, al 2 giugno 2023 la Società detiene 843.949 azioni proprie, pari all’1,352% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,17%.