Stellantis, joint venture con Galloo per riciclo dei veicoli a fine vita

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e Galloo, azienda leader nel riciclo dei metalli, hanno firmato unper l'avvio di una trattativa esclusiva per la costituzione di una(End-of-Life Vehicles, ELV).La joint venture Stellantis-Galloo collaborerà con gli impianti di trattamento autorizzati per ritirare gli ELV dall'ultimo proprietario, consentendo così il recupero dei componenti per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo. Si prevede che i, inizialmente in Francia, Belgio e Lussemburgo e poi nel resto d'Europa, si legge in una nota. La joint venture offrirà i propri servizi"Rendereè essenziale per ridurre l'impatto ambientale dei veicoli - ha dichiarato, Senior Vice President della business unit di Economia Circolare di Stellantis - Il reinserimento di componenti e materiali nella catena del valore consente di salvaguardare risorse limitate, supportando l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. Siamo impazienti di avviare il programma quest'anno e di procedere a un rapido ampliamento".