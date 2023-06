UE, programma Pact for Skills ha aiutato 2 milioni di persone nella formazione professionale

(Teleborsa) - Il"ha aiutato in modo significativo aziende e lavoratori in tutta Europa a". Lo si legge nel report 2022 dell'iniziativa, lanciata nel 2020 e una tra le più importanti presentate dall'UE per arginare il gap delle competenze presente negli Stati membri e fornire a giovani e adulti una formazione più costante ed efficace.Secondo l'indagine,hanno beneficiato di attività di aggiornamento e riqualificazione nell'ambito del Patto. Sono stati aggiornati o sviluppatidi formazione e i membri del Patto hanno investito 160 milioni di euro in iniziative per le competenze.per le competenze nell'ambito del patto "si sono dimostratie hanno avuto un impatto positivo sul miglioramento delle competenze dei lavoratori", si legge nel documento.Ad oggi,hanno aderito al Patto per le competenze, con 18 partnership di competenze su larga scala costituite in settori strategici come le energie rinnovabili, il settore della cura e la microelettronica. Ciò significa che è stato istituito almeno un partenariato per le competenze su larga scala per ciascun ecosistema industriale della strategia industriale dell'UE. Insieme, tutte le partnership si sono impegnate a fornire formazione a oltre 10 milioni di persone nei prossimi anni.L'indagine 2022 rivela ancheper le competenze su larga scala nel conferire ai lavoratori le competenze necessarie per il successo. Per i loro settori, "i membri del Patto hanno segnalato un monitoraggio rafforzato delle competenze necessarie, una maggiore disponibilità di opportunità di formazione di alta qualità e l'attuazione di attività più inclusive per rafforzare le competenze", afferma il documento.