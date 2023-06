Club deal, UTurn Investments acquista minoranza di MPE

(Teleborsa) -, family office indipendente fondato a Verona nel 2021, hauna quota di, conglomerato industriale attivo nella produzione di prodotti in polipropilene espanso e polistirene espanso sintetizzato.Il gruppo, fondato nel 1970 e con sede a Costa di Mezzate in provincia di Bergamo, ha chiuso il 2022 con undi 30 milioni di euro e unpari a 4 milioni di euro. Alberto Nicoli rimarrà a capo di MPE. Nicoli è tra i co-fondatori della stessa UTurn Investments, insieme a Gianpiero Peron e Luca Mongodi.L'acquisizione da parte di UTurn, si legge in una nota, è finalizzata a sviluppare ulteriormente la crescita di MPE a livello, sfruttando anche un potenziale processo didi altre aziende del settore.Si tratta delladi Club Deal conclusa in pochi mesi da UTurn, dopo l'acquisizione dello storico marchio italiano di biciclette 3T finalizzato lo scorso dicembre. Questo è un ulteriore passo del family office che - dotato di circae con una chiara visione di lungo periodo, improntata su un modello imprenditoriale e un concetto di finanza sostenibile e generativo - vuole costituire unper farle crescere anche sui mercati internazionali.